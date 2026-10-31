Imputaron a dos integrantes de una banda de San Carlos que vende drogas por redes sociales; buscan a otros cinco

La Jefatura de Policía, a través del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, lidera desde junio la Operación "En línea". La investigación logró identificar y poner bajo requerimiento a los integrantes de una red de microtráfico de estupefacientes que opera desde San Carlos y comercializa las sustancias mediante redes sociales.



Hasta el momento, la operación ha permitido incautar diversos elementos, emitir órdenes de captura para cinco personas y poner a disposición de la Justicia a dos de los involucrados, dos hombres de 19 y 22 años.



Los jóvenes fueron detenidos tras dos allanamientos realizados el pasado 29 de octubre. También se incautaron dos réplicas de armas de fuego, $50.000, bolsas ziploc, balanzas de precisión, así como marihuana y cocaína, cuya cantidad exacta no fue especificada.



Posteriormente, este viernes 30, tras comparecer ante la Justicia los dos hombres fueron imputados por la presunta comisión de un delito de negociación de sustancias estupefacientes y cumplirán arresto domiciliario total por 90 días.





Foto: Ministerio del Interior

Firma editorial: Redacción FM GENTE