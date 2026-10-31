Imputaron a dos integrantes de una banda de San Carlos que vende drogas por redes sociales; buscan a otros cinco

Hasta el momento, la operación ha permitido incautar diversos elementos, emitir órdenes de captura para cinco personas y poner a disposición de la Justicia a dos de los involucrados, dos hombres de 19 y 22 años.
Los jóvenes fueron detenidos tras dos allanamientos realizados el pasado 29 de octubre. También se incautaron dos réplicas de armas de fuego, $50.000, bolsas ziploc, balanzas de precisión, así como marihuana y cocaína, cuya cantidad exacta no fue especificada.
Posteriormente, este viernes 30, tras comparecer ante la Justicia los dos hombres fueron imputados por la presunta comisión de un delito de negociación de sustancias estupefacientes y cumplirán arresto domiciliario total por 90 días.
Foto: Ministerio del Interior