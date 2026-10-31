Casaretto cuestionó duramente a Danza por la compra de mamógrafos y anunció posibles medidas parlamentarias

El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto lanzó duras críticas contra el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, por el procedimiento utilizado para adquirir diez mamógrafos destinados a distintos centros asistenciales del país, tres de ellos en Maldonado.



La compra, por un monto superior a los 2,2 millones de dólares, fue tramitada mediante un mecanismo de contratación directa, pero la adjudicación no llegó a concretarse luego de que otra empresa presentara recursos administrativos cuestionando el procedimiento y el costo de los equipos.



Casaretto responsabilizó directamente a Danza por la situación y sostuvo que el jerarca actuó sin involucrar al resto del directorio de ASSE.



“Firmó por sí y ante sí, sin involucrar al resto del Directorio de ASSE, una compra directa de mamógrafos por valor de más de dos millones de dólares. O sea, sin llamar a licitación con ese tremendo monto”, expresó el legislador.



UNA COMPRA DE MÁS DE 2 MILLONES DE DÓLARES QUE QUEDÓ SIN CONCRENTARSE



Según informó el diario El País, el pasado 5 de octubre Danza firmó una resolución para adjudicar a la empresa Química Cenit la adquisición de diez mamógrafos por 2.050.000 dólares.



A ese monto debían agregarse otros 164.000 dólares correspondientes a comisiones, tasas portuarias y almacenamiento, lo que elevaba el costo total de la operación a 2.214.000 dólares.



Sin embargo, la decisión no fue posteriormente refrendada por el Directorio de ASSE y la compra quedó sin concretarse.



La empresa Tera Ingeniería presentó recursos administrativos contra el procedimiento, argumentando que había realizado una oferta por 1.720.000 dólares que no fue evaluada adecuadamente.



La diferencia entre ambas propuestas por los equipos alcanzaba los 330.000 dólares.



La firma cuestionó además que se recurriera a una contratación directa sin justificar debidamente la elección de una propuesta de mayor costo.



La situación tiene especial repercusión en Maldonado, ya que tres de los diez equipos estaban previstos para fortalecer los servicios de diagnóstico y prevención del cáncer de mama en el departamento.



Los mamógrafos serían instalados en el Hospital de Maldonado, el Hospital de San Carlos y la Red de Atención Primaria (RAP).



Los restantes equipos estaban destinados a centros asistenciales de Salto, Young, Paysandú, Durazno, Florida, Rivera y Tacuarembó.



La falta de concreción de la compra genera incertidumbre sobre los plazos para incorporar esta tecnología a los servicios públicos de salud.



CASARETTO CUESTIONÓ LA LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO



El diputado nacionalista sostuvo que no existían razones de urgencia que justificaran evitar una licitación pública para adquirir los equipos.



“Era una simple compra de nuevos mamógrafos como las que se hacen con cientos de instrumentos y equipamientos médicos que se instalan o se renuevan”, afirmó.



Casaretto también destacó que el propio Directorio de ASSE no convalidó la decisión adoptada por su presidente. “Tan escandaloso fue este procedimiento de Danza, que el propio Directorio no convalidó su decisión”, señaló.



A juicio del legislador, si la adquisición se hubiera realizado mediante un procedimiento competitivo y ajustado a las normas, los equipos podrían estar en proceso de incorporación a los centros asistenciales. “Lo que arranca mal, termina mal. Y eso fue lo que sucedió”, manifestó.



DUDAS SOBRE LOS MOTIVOS DE LA COMPRA DIRECTA



En sus declaraciones, Casaretto fue más allá de los cuestionamientos administrativos y puso en duda las razones que llevaron al presidente de ASSE a utilizar ese mecanismo de contratación.



“¿Por qué Danza siguió ese procedimiento ilegal? ¿Por ignorante de las normas? ¿O por querer beneficiar a alguien?”, preguntó el diputado. También cuestionó que el jerarca no brindara explicaciones públicas detalladas sobre lo ocurrido.



“¿Y por qué no hace declaraciones? ¿Qué tiene para ocultar?”, agregó.



ACCIONES PARLAMENTARIAS



Casaretto adelantó que la situación podría derivar en nuevas medidas desde el Parlamento para solicitar explicaciones sobre el procedimiento de compra y las responsabilidades administrativas. “Con todo esto nos obliga a pensar en tomar nuevas medidas parlamentarias”, afirmó.



El legislador también cuestionó la capacidad de gestión de las autoridades de ASSE y sostuvo que el organismo necesita una conducción que garantice el cumplimiento de las normas y la transparencia de las contrataciones.



Por su parte, Danza reconoció que la adquisición de los mamógrafos no se había concretado, aunque, según la información publicada por El País, no detalló los motivos ni las razones por las cuales se había recurrido a una compra directa.

Firma editorial: Redacción FM GENTE