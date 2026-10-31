La Lista 100 del Partido Colorado lamenta el fallecimiento de Carlos Pacheco

Según el comunicado de este sector político, se señala que "en estas horas de profundo dolor, Eduardo Elinger y la Agrupación Batllismo 100 expresan sus más sentidas condolencias a Sandra, entrañable amiga y compañera de tantas luchas, haciendo extensivo su afectuoso abrazo a Adriana, Betina, sus nietos y demás familiares".



Agfdega que "compañamos a toda su familia en este difícil momento, con el afecto, respeto y cercanía que nacen de tantos años de amistad".



Sus restos serán velados este sábado en la empresa Abbate, en el horario de 10:00 a 13:00 horas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE