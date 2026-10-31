La Lista 100 del Partido Colorado lamenta el fallecimiento de Carlos Pacheco

Agfdega que "compañamos a toda su familia en este difícil momento, con el afecto, respeto y cercanía que nacen de tantos años de amistad".
Sus restos serán velados este sábado en la empresa Abbate, en el horario de 10:00 a 13:00 horas.
El seleccionador francés no estará en el último partido de la fase de grupos ante Noruega.
La Comisión Departamental del Partido Nacional compartió un mensaje de despedida para el histórico dirigente local.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 20 en el Centro Español y contará con la presencia de autoridades nacionales y departamentales del partido.
En el lugar trabajaron distintas reparticiones de Policía.