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La Lista 100 del Partido Colorado lamenta el fallecimiento de Carlos Pacheco

La Lista 100 del Partido Colorado comunica con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Carlos Pacheco, reconocido bancario y comerciante, amigo de décadas y padre de la Esc. y Dra. Sandra Pacheco, ex edila, ex secretaria general del Partido Colorado y convencional.

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Según el comunicado de este sector político, se señala que "en estas horas de profundo dolor, Eduardo Elinger y la Agrupación Batllismo 100 expresan sus más sentidas condolencias a Sandra, entrañable amiga y compañera de tantas luchas, haciendo extensivo su afectuoso abrazo a Adriana, Betina, sus nietos y demás familiares".

Agfdega que "compañamos a toda su familia en este difícil momento, con el afecto, respeto y cercanía que nacen de tantos años de amistad".

Sus restos serán velados este sábado en la empresa Abbate, en el horario de 10:00 a 13:00 horas.
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