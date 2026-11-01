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Liga mayor de Maldonado, Artigas Juniors, Ituzaingó, agresiones
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Insólita situación en un partido de Liga Mayor de Maldonado: Diferencias en la terna arbitral habrían terminado en agresiones

El episodio ocurrió en el encuentro entre Ituzaingó y Artigas Juniors, que terminó con victoria de Ituzaingó por 1 a 0. Según testigos que hablaron con FM GENTE, la discusión entre los integrantes de la terna arbitral se habría originado en la última jugada del partido.

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Una insólita situación se registró en el final del partido entre Ituzaingó y Artigas Juniors, correspondiente a la Liga Mayor de Maldonado, cuando los propios integrantes de la terna arbitral protagonizaron una fuerte discusión.

Según testigos de lo ocurrido que se comunicaron con FM GENTE, en el último minuto del encuentro el árbitro asistente habría señalado una falta al arquero de Artigas Juniors. El juez principal inicialmente habría marcado la infracción, pero, ante los reclamos y la presión de jugadores de Ituzaingó, habría cambiado su decisión y convalidado el gol.

La jugada generó un fuerte enfrentamiento entre los integrantes de la terna arbitral. De acuerdo con los testimonios, el árbitro principal habría agredido al asistente Maximiliano Lazo.

Según la información recibida por FM GENTE, no se descartan denuncias policiales durante las próximas horas.
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