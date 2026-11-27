En uno de los casos, dos motos estuvieron a punto de colisionar al ignorar la señalización del semáforo.



El hecho ocurrió frente al Municipio de Maldonado, sobre bulevar Artigas, donde dos motos casi colisionan debido a que uno de sus conductores continuó la marcha pese a tener luz roja.



Por otra parte, en la intersección de avenida Alvariza y avenida Presidente Tomás Berreta, en San Carlos, una mujer cruzó correctamente cuando el semáforo estaba en verde, mientras que una camioneta siguió circulando con luz roja.



También se registraron infracciones en avenida José Batlle y Ordóñez y Francisco Aguilar, donde se reiteró la misma conducta.



En tanto, en avenida Pedragosa Sierra y avenida del Mar, un automóvil no solo cruzó con luz roja, sino que además realizó un giro indebido.



Los registros fueron captados por el sistema de fiscalización electrónica del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE