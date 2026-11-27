La situación fue constatada por el grupo interinstitucional que realiza el seguimiento de las condiciones de la laguna, a instancias del intendente Miguel Abella.
Este equipo está integrado por la Intendencia de Maldonado, OSE, el Ministerio de Ambiente y una consultoría del Centro Universitario Regional del Este (CURE).
Las cianobacterias son microorganismos que viven principalmente en aguas dulces, salobres y marinas. Cuando se combinan factores como el exceso de nutrientes, las altas temperaturas y la poca circulación del agua, pueden multiplicarse rápidamente y generar manchas verdes o azuladas.
Algunas especies producen toxinas que pueden provocar efectos en la piel, las mucosas y el sistema digestivo, tanto por contacto como por ingestión.
Por este motivo, se recomienda evitar ingresar al agua mientras se mantenga esta situación.