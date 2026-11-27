La playa de Laguna del Sauce presenta una coloración verde en sus aguas debido a la presencia de cianobacterias. Ante esta situación, la Intendencia de Maldonado, a través de la Dirección de Ambiente, instruyó a los guardavidas para colocar la bandera sanitaria.



La situación fue constatada por el grupo interinstitucional que realiza el seguimiento de las condiciones de la laguna, a instancias del intendente Miguel Abella.



Este equipo está integrado por la Intendencia de Maldonado, OSE, el Ministerio de Ambiente y una consultoría del Centro Universitario Regional del Este (CURE).



Las cianobacterias son microorganismos que viven principalmente en aguas dulces, salobres y marinas. Cuando se combinan factores como el exceso de nutrientes, las altas temperaturas y la poca circulación del agua, pueden multiplicarse rápidamente y generar manchas verdes o azuladas.



Algunas especies producen toxinas que pueden provocar efectos en la piel, las mucosas y el sistema digestivo, tanto por contacto como por ingestión.



Por este motivo, se recomienda evitar ingresar al agua mientras se mantenga esta situación.

Firma editorial: Redacción FM GENTE