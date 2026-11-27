A pocas horas de que se dispute la final de la Copa Conmebol Libertadores en el Estadio Centenario, Punta del Este recibe a cientos de simpatizantes brasileños y argentinos, algunos de ellos pisan suelo esteño por primera vez.



Además del atractivo turístico y la cercanía geográfica, muchos aficionados optaron por hospedarse en Maldonado debido a que la capacidad hotelera de Montevideo se encuentra prácticamente repleta por el evento deportivo.



En diálogo con FM GENTE, un hincha de Palmeiras relató que viajó por tierra desde Penápolis, el interior del estado de São Paulo, tras recorrer 2.200 kilómetros en dos días.



"Es la primera vez que vengo. Punta del Este es maravillosa y muy linda, aunque un poco cara, pero la gente y la receptividad son increíbles. Si Dios quiere volveré y traeré a mi familia", aseguró. Respecto a las expectativas deportivas para el encuentro de este sábado, se mostró cauto pero confiado: "Tengo que respetar al adversario, pero creo que vamos a ganar".



Por su parte, una familia argentina - un padre junto a sus tres hijos - viajó para alentar a Estudiantes de La Plata y también pisa suelo esteño por primera vez, luego de haber hecho una escala previa en el balneario de Atlántida.



Recién llegados en automóvil, calificaron la ciudad como "hermosa" y destacaron que los costos en Uruguay les resultaron "bastante normales".



Consultados sobre un posible marcador para la final, apelaron a las cábalas futboleras y evitaron dar un pronóstico: "No se dice antes del partido, solo pedimos que pongan huevo". No obstante, sí dedicaron elogios al arquero uruguayo Fernando Muslera: "Es lo mejor que hemos traído en mucho tiempo. Nando nos ha dado muchas alegrías, entendió a Estudiantes perfectamente y ya lo queremos".



IMPACTO TURISTICO



El gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este, Guillermo Pagés, había confirmado a FM GENTE un fuerte incremento en la actividad de la terminal aérea.



"Vamos a tener más de 100 operaciones entre aterrizajes y despegues en lo que son las vísperas del evento, entre el viernes 27 y el domingo 29", precisó.



El ejecutivo consideró que este movimiento para un fin de semana de noviembre representa un nivel de actividad muy importante para el destino. Además, señaló que el evento también está generando movimiento en la hotelería de Punta del Este, ya que muchos visitantes tienen previsto llegar antes del sábado, a diferencia de quienes viajan directamente a Montevideo para asistir a la final.

Firma editorial: Redacción FM GENTE