El diputado Federico Casaretto cuestionó las declaraciones de la diputada frenteamplista Mary Araújo sobre la situación del Hemocentro Regional de Maldonado y aseguró que las cifras oficiales muestran una caída en la cantidad de donantes de sangre.



“Ayer estuvimos en la misma reunión y se nos dieron las cifras por escrito. Yo las acabo de subir a las redes sociales”, explicó Casaretto en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE.



Según detalló, durante 2025 se registraron 23.000 donantes, mientras que en 2026 la cifra descendió a 21.000.



El legislador hizo referencia a que Araújo había señalado que el Hemocentro mantenía la misma cantidad de donantes o incluso había aumentado.



Para Casaretto, esa afirmación no coincide con la documentación que recibieron los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados durante la recorrida realizada por distintos centros de salud públicos y privados de Maldonado.



“Yo no puedo entender cómo, habiendo estado dentro de la misma reunión y viendo los mismos números, se puede salir a decir que no bajó el número de donantes”, expresó.



Consultado sobre si consideraba que la diputada estaba mintiendo, respondió: “A mí no me gusta usar ese término, pero la conclusión es que la saque la gente. Lo que no puedo hacer es convalidar algo que no es real”.



En ese sentido, agregó: “La mentira se ha vuelto costumbre, se dicen las cosas prácticamente como un relato cierto, cuando no se condice con la realidad”.



Casaretto adelantó que el tema podría ser analizado el próximo martes, cuando se reúna por primera vez la Comisión de Salud en el Palacio Legislativo. “Nos dieron un documento oficial. Esa planilla que yo pongo en las redes fue la planilla que llevó la secretaria de la Comisión de Salud Pública como documentación oficial”, señaló.



Al ser consultado sobre las posibles razones de la disminución, Casaretto sostuvo que durante la actual administración se tomó la decisión de impedir que el Hemobús salga fuera de la región Este, lo que, según afirmó, perjudica la recolección de sangre.



También señaló que disminuyeron las actividades con centros educativos de otras zonas del país que visitaban el Hemocentro.



A su entender, la conciencia de donación de sangre se construye mediante programas sostenidos en el tiempo. En ese marco, contó que recientemente se graduaron 200 policías y que se había gestionado para que donaran sangre en el Hemocentro, pero la actividad no pudo concretarse porque la Escuela de Policía está en Montevideo.



“Se le prohibió ir a esa donación porque la escuela de Policía está en Montevideo y el Hemocentro está en Maldonado. Volvimos a lo de antes”, cuestionó.



Para el diputado, la reducción de las actividades de promoción, las salidas del Hemobús y los contactos con centros educativos terminan repercutiendo en la cantidad de donantes.



“Lo que no se puede decir es que no bajó, que acá no pasó nada y que sigue todo igual”, insistió.



Casaretto también se refirió a la construcción del Banco de Leche Humana y a los fondos de la Fundación Hemovida.



Explicó que durante la recorrida el director interino les confirmó que los dos millones de dólares que tiene la fundación se utilizarán para reformar el Hemocentro y construir el Banco de Leche en su propio predio.



El legislador recordó que anteriormente Araújo había sostenido que el Banco de Leche debía instalarse en el Hospital de Maldonado.



“Por suerte, ayer fuimos y el propio director interino nos transmitió que no, que la obra y la plata que tiene la Fundación Hemovida se van a utilizar para la reforma del Hemocentro y para la construcción del Banco de Leche en el predio del Hemocentro”, indicó.



Además, volvió a cuestionar los cambios realizados en el funcionamiento de la institución y sostuvo que la disminución de recursos destinados a la promoción de la donación perjudicó su actividad.



Casaretto vinculó esas decisiones con las discusiones que ya se habían generado durante el gobierno anterior sobre el funcionamiento del Hemocentro y la compra de productos derivados de la sangre.



Según su planteo, detrás de aquellos cuestionamientos también existían intereses económicos de laboratorios que podrían verse beneficiados si el Estado dejaba de producir determinados componentes y pasaba a comprarlos.



“Todo lo que decíamos que habían querido hacer en el gobierno pasado, hoy quién se beneficia, se benefician esos, porque la sangre va por otros lados y esos otros lados le compran a los laboratorios estos productos”, sostuvo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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