Joven creó una aplicación para facilitar el uso del transporte público en Maldonado y Montevideo

Estefano Bargas tiene 23 años, estudia Ingeniería Eléctrica y creó Ahí Voy, una aplicación que permite consultar información del transporte público en Montevideo y Maldonado.



En diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE, explicó que la idea surgió a partir de una necesidad que detectó como usuario del transporte público, especialmente en Maldonado.



“En Maldonado en particular no hay aplicaciones buenas donde uno pueda consultar cómo llegar a un lugar, dónde están los ómnibus en tiempo real o el tiempo estimado de llegada”, explicó.



La aplicación busca reunir esa información en un solo lugar. Actualmente tiene casi 18.000 usuarios y unos 600 corresponden al departamento de Maldonado.



Bargas señaló que una de las dificultades que encontró en otras aplicaciones es que no siempre tienen actualizados los recorridos y horarios. En Maldonado, por ejemplo, existen cambios durante el invierno y el verano, además de modificaciones puntuales por eventos, obras o actividades que obligan a cambiar recorridos.



“Muchas veces en invierno y en verano cambian los recorridos, cambian los horarios. O hay un evento, una maratón y cambian todos los recorridos, se suspenden las paradas. Esas cosas no las agarra la aplicación”, sostuvo.



Por eso, en Maldonado el propio creador realiza parte de las actualizaciones de forma manual. La aplicación también permite consultar la ubicación de los ómnibus de algunas empresas a partir de información pública disponible en sus sistemas de seguimiento.



Actualmente, Ahí Voy cuenta con información de Maldonado Turismo, CODESA y Micro Limitada. Vargas aclaró que no todas las empresas del departamento tienen disponible un sistema que permita conocer la ubicación de sus unidades en tiempo real.



La aplicación es gratuita y está disponible para Android y iPhone, a través de Google Play y App Store. También cuenta con una versión paga, con funciones adicionales que por ahora están enfocadas principalmente en Montevideo.



Además del transporte público, Ahí Voy ofrece opciones para consultar cómo llegar utilizando servicios como Uber o Cabify y, en Montevideo, permite conocer un costo aproximado de taxi.



Explicó que actualmente la mayoría de los usuarios son personas que utilizan el transporte público para ir a trabajar, estudiar o trasladarse durante la semana. Sin embargo, considera que la herramienta también puede ser útil para los turistas que llegan a Maldonado y no conocen los recorridos ni las paradas.



“De cara a la temporada puede haber una gran utilidad para turistas que vienen, que no conocen cómo es el transporte público”, señaló.



El objetivo de su creador es continuar incorporando información y empresas para que la aplicación pueda ser utilizada por cada vez más personas en el departamento y también en Montevideo.



Por ahora, Ahí Voy está enfocada en el transporte urbano. Bargas señaló que la posibilidad de incorporar servicios interdepartamentales dependerá de la demanda que exista entre los usuarios.

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.