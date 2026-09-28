Intendencia brindará un plan de apoyo a la Asociación de Productores de Leche de Maldonado

Este lunes la Intendencia de Maldonado firmó un acuerdo con la Asociación de Productores de Leche de Maldonado (APLEMA).



Desde la asociación se mostró conformidad con la firma. Destacaron que el campo de recría es una herramienta fundamental para la subsistencia del pequeño y mediano productor.



La intendencia proporcionará herramientas para solucionar problemas de caminería interna y pisos de corrales de los establecimientos lecheros, que cuando se deterioran, afectan directamente la producción.



Otro apoyo importante será la entrega de 60 litros mensuales de Gasoil para el funcionamiento del tractor que trabaja en campo de recría.



El intendente Miguel Abella destacó la importancia de la firma del convenio y destacó el trabajo que llevan adelante con los pocos productores que permanecen.



Sostuvo que también se trabajará en una apertura para más hectáreas en el campo de recría ubicado en San Carlos. Además, no descartó recuperar el casco histórico de la estancia, algo que sería positivo desde el punto de vista turístico y educativo.



Antes, una familia podía subsistir con unas 30 vacas. Hoy, se necesitan entre 80 y 100 como mínimo para alcanzar un nivel de subsistencia.

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