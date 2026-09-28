Fenómeno de El Niño: advierten por un verano muy húmedo y lluvias por encima de lo normal en Uruguay

El fenómeno de El Niño ya está actuando sobre Uruguay y tendrá incidencia durante la primavera, el verano y también el próximo otoño, explicó el cazatormentas Matías Mederos en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



Mederos explicó que El Niño se produce por un calentamiento anormal del océano Pacífico ecuatorial y señaló que una de sus principales consecuencias para Uruguay es una mayor frecuencia de lluvias y tormentas.



De cara al verano, indicó que es altamente probable que las precipitaciones estén por encima de lo normal en todo el territorio uruguayo. También anticipó un verano muy húmedo, con períodos de temperaturas normales o incluso por debajo de lo habitual.



El fenómeno no significa necesariamente que las tormentas sean más intensas, sino que aumenta la frecuencia de las precipitaciones. Uruguay, además, se encuentra en una zona donde las tormentas severas son habituales.



Mederos también se refirió al granizo de gran tamaño registrado en las últimas horas en el país. Señaló que en la zona de La Víbora, en Río Negro, se estimó un granizo de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, mientras que en Córdoba, Argentina, también se registraron piedras de entre 10 y 12 centímetros.



El especialista recordó que el récord de granizo registrado en su base de datos en Uruguay alcanza los 14 centímetros.

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