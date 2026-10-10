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Tránsito y Transporte
20:52

Dos jóvenes lesionados tras choque con un automóvil que se dio a la fuga en Maldonado

El siniestro ocurrió este sábado, sobre las 2:43 de la madrugada, en la intersección de 19 de Abril y Arturo Santana. Ahora buscan identificar al conductor del rodado fugado.

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Un joven de 21 años y una mujer de 25 circulaban en moto rumbo a San Carlos cuando fueron chocados por un automóvil cuyo conductor se retiró del lugar.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de un comercio de la zona.

El motociclista sufrió un fuerte golpe en un pie que le dificulta caminar, mientras que su acompañante presentó lesiones en la pierna izquierda y un golpe en el pecho.

Ambos recibieron asistencia médica y en el lugar trabajó personal policial.

Según relató el joven a FM GENTE, el vehículo involucrado sería un Nissan Sentra rojo que perdió el foco delantero izquierdo durante el impacto.

Los afectados solicitan colaboración para identificar al conductor, ya que no lograron visualizar la matrícula.



Foto y video #LaGenteReporta 094 054 756
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