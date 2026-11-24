Una joven de 19 años resultó lesionada en un siniestro de tránsito ocurrido este martes 24, próximo a las 16:22 horas, en Parada 2 de Playa Mansa en Claudio Williman y Lenzina.



La joven circulaba como acompañante en una motocicleta tipo pollerita que chocó contra un automóvil Renault, conducido por una mujer de 67 años. Tras el impacto, quien manejaba la moto se retiró del lugar y dejó a la joven abandonada.



Una unidad de emergencia médica asistió a la joven y le diagnosticó inicialmente una fractura expuesta de rodilla, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.



La conductora del automóvil resultó ilesa. En el lugar trabajó Policía Científica y se investiga lo ocurrido.





(Fotos: FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE