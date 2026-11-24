La joven circulaba como acompañante en una motocicleta tipo pollerita que chocó contra un automóvil Renault, conducido por una mujer de 67 años. Tras el impacto, quien manejaba la moto se retiró del lugar y dejó a la joven abandonada.
Una unidad de emergencia médica asistió a la joven y le diagnosticó inicialmente una fractura expuesta de rodilla, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.
La conductora del automóvil resultó ilesa. En el lugar trabajó Policía Científica y se investiga lo ocurrido.
(Fotos: FM GENTE)