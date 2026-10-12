Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a apenas un mes de haberse casado

A poco más de un mes de haberse casado, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega, con quien mantenía una relación desde hacía seis años.



La noticia causó sorpresa por la cercanía con la boda, celebrada el 15 de septiembre de 2026 en San Isidro, en una ceremonia íntima con familiares y allegados.



Prandi confirmó la ruptura a través de sus historias de Instagram y explicó que fue ella quien decidió terminar la relación, con uno de los hijos de Palito Ortega.



“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó.



La conductora también señaló que prefirió hacer pública la decisión antes de que comenzaran a circular versiones sobre los motivos de la separación. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, escribió.



“ALGUNOS ACUERDOS NO SON NEGOCIABLES"



Uno de los pasajes que más llamó la atención del mensaje fue la referencia a los límites y acuerdos dentro de la pareja.



“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, sostuvo Prandi.



La frase abrió interrogantes sobre las razones de la ruptura, aunque la modelo dejó en claro que no piensa dar más explicaciones públicas. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó.



Por el momento, Emanuel Ortega no realizó declaraciones públicas sobre la separación. La ruptura se produce así en un momento particularmente inesperado: apenas semanas después del casamiento, cuando la pareja acababa de formalizar una relación que llevaba seis años.













(Foto: La Nación)

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