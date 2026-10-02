Junta Departamental convoca de urgencia al INBA por la problemática de perros sueltos en las calles

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, busca abordar la creciente problemática de los perros sueltos en la vía pública que afecta a diversos barrios del departamento.
UN RECLAMO VECINAL QUE LLEGÓ AL LEGISLATIVO
La resolución responde a una situación que viene generando inquietud en la comunidad. La problemática de los perros sin control en la vía pública, y en otros espacios, provoca constantes denuncias de ataques y mordeduras.
FM GENTE ha difundido múltiples reportes al respecto, recogiendo tanto las denuncias de los vecinos afectados como las respuestas de las autoridades. Sobre este último se generó un cruce de posturas entre el INBA y la Intendencia de Maldonado respecto a quién le correspondían las responsabilidades de fiscalización.
Un hombre denunció reiterados ataques de perros en Maldonado Nuevo
Productores reclaman medidas tras un nuevo ataque de perros a una majada que dejó ovejas muertas en Ruta 39
Foto: imagen ilustrativa