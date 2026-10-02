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Junta Departamental, INBA, perros sueltos
Interés General
10:01

Junta Departamental convoca de urgencia al INBA por la problemática de perros sueltos en las calles

La convocatoria fue aprobada en la última sesión plenaria por todos los sectores políticos.

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La Junta Departamental aprobó por unanimidad remitir una “invitación urgente” a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), a su presidente Esteban Vieta y su director ejecutivo Álvaro Buscarons.

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, busca abordar la creciente problemática de los perros sueltos en la vía pública que afecta a diversos barrios del departamento.

UN RECLAMO VECINAL QUE LLEGÓ AL LEGISLATIVO

La resolución responde a una situación que viene generando inquietud en la comunidad. La problemática de los perros sin control en la vía pública, y en otros espacios, provoca constantes denuncias de ataques y mordeduras.

FM GENTE ha difundido múltiples reportes al respecto, recogiendo tanto las denuncias de los vecinos afectados como las respuestas de las autoridades. Sobre este último se generó un cruce de posturas entre el INBA y la Intendencia de Maldonado respecto a quién le correspondían las responsabilidades de fiscalización.

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Foto: imagen ilustrativa
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