Junta Departamental revalida polémica excepción edilicia para el Tennis Ranch Club sin el voto del PC

El expediente del Tennis Ranch Club retornó este martes al legislativo departamental debido a que los plazos originales de la autorización otorgada el año pasado caducaron sin que los desarrolladores iniciaran los trámites formales de obra o habilitación.



El club del tenis, ubicado en Rincón del Indio, solicitó una excepción edilicia durante la administración del intendente Enrique Antía para construir un complejo inmobiliario que complemente sus servicios deportivos.



Este emprendimiento inmobiliario implica la construcción de un complejo en altura en un área residencial que desde el 2012 está “protegida” por el plan local de ordenamiento territorial para el eje Aparicio Saravia.



El proyecto propone edificar 116 unidades habitacionales distribuidas en cuatro bloques de cinco niveles, además de 140 plazas de estacionamiento.



En su primera consideración en la Junta - en noviembre de 2025 -, el proyecto fue aprobado con los votos del Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA).



En aquella oportunidad, se desató una polémica cuando el edil blanco Adolfo Varela fue el único de su partido que no votó las excepciones y acusó al FA de aprobarlas “porque los llamó un amigo de arriba”.



Varela afirmó que la bancada del Frente Amplio cedió a "llamadas desde el gobierno nacional" por presuntos vínculos con el empresario desarrollador.



“Destruirán una zona protegida por ellos mismos en 2012 y en 2017, porque llamó uno de allá arriba, amigo del empresario”, dijo el edil en ese entonces.



Esta nueva instancia de votación, donde se aprobó la reválida de la consulta de viabilidad con 29 votos en 30, no contó con el apoyo del Partido Colorado (PC).



El edil colorado Ignacio Garateguy criticó las contradicciones medioambientales de las demás fuerzas políticas y señaló la ausencia de los ediles del Frente Amplio.



“Nos parece raro que cada vez que se habla de proteger las áreas que están protegidas como esta, de cuidar lo ambiental, hay un partido que vota en contra y generalmente otro que vota afirmativo. El Partido Colorado siempre mantiene la misma postura, de que cuando entendemos que el ambiente se va a dañar no votamos excepciones”, argumentó.



“Este expediente sale con los votos de los dos partidos y estaría bueno que en el futuro, cuando se hable de proteger al ambiente, se tenga en cuenta todo y no para algunas cosas sí me sirve cuidar el ambiente y para otras no”, disparó.



“Este expediente daña, se construye en área protegida”, concluyó Garateguy.





Foto: proyecto Tennis Ranch Club / portal web Berkes Group

Firma editorial: Redacción FM GENTE