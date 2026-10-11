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Maldonado, fraude, informático, ladrón,
Policiales y Judiciales
15:30

Ladrón capturado infraganti cuando robaba por una ventana; fue formalizado

El caso se inició el 7 de octubre, próximo a las 11:00 horas, cuando un funcionario policial que se encontraba fuera de servicio observó una discusión entre dos hombres en la intersección de las calles San Carlos y Bergalli, en la ciudad de Maldonado.

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Al intervenir, uno de los involucrados manifestó que había sorprendido al otro mientras sustraía prendas de vestir a través de una ventana que daba a la calle, por lo que logró retenerlo.

El ladrón, identificado por sus iniciales M.S.S., de 22 años y poseedor de antecedentes penales, fue trasladado a la seccional 1ra., donde la víctima radicó la denuncia correspondiente.

Este viernes 9 de octubre, compareció ante la Fiscalía Letrada de 1.º Turno y posteriormente fue conducido al Juzgado Letrado de 4.º Turno de Maldonado. Tras la audiencia, se dispuso su formalización por la presunta comisión en
calidad de autor de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa en régimen de reiteración real con un delito de fraude informático, este último en calidad de coautor.

Como medida cautelar, deberá cumplir arresto domiciliario total durante 180 días, con monitoreo electrónico.

Cabe agregar que el ahora formalizado, venía siendo investigado por fraude
informático, un delito cometido con anterioridad.
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