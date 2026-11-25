Según informó Prefectura a FM GENTE, próximo a las 13:30 de este miércoles se recibió un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre dos personas (entre 30 y 40 años) que se estaban ahogando en Playa Chihuahua.



Al llegar al lugar, el personal constató que ambas personas ya estaban fuera del agua. La mujer era asistida por bañistas que habían colaborado en su rescate, mientras que el hombre se encontraba en buenas condiciones sanitarias.



Personal de Prefectura continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una unidad de Cardiomóvil. Sin embargo, a las 14:35, el médico constató el fallecimiento de la mujer.



La Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Robles, dispuso tomar declaraciones a testigos y al hombre involucrado, además de la intervención de un médico forense.



Ambas personas de nacionalidad argentina.

Firma editorial: Redacción FM GENTE