Al llegar al lugar, el personal constató que ambas personas ya estaban fuera del agua. La mujer era asistida por bañistas que habían colaborado en su rescate, mientras que el hombre se encontraba en buenas condiciones sanitarias.
Personal de Prefectura continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una unidad de Cardiomóvil. Sin embargo, a las 14:35, el médico constató el fallecimiento de la mujer.
La Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Robles, dispuso tomar declaraciones a testigos y al hombre involucrado, además de la intervención de un médico forense.
Ambas personas de nacionalidad argentina.