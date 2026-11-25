La final de la Copa Libertadores del próximo sábado 28 entre Estudiantes y Palmeiras en el Estadio Centenario tendrá un impacto en el movimiento aéreo de Maldonado. Según explicó Guillermo Pagés en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE, el Aeropuerto Internacional de Punta del Este (Laguna del Sauce) ya registra un aumento de actividad vinculado al evento.



"Vamos a tener más de 100 operaciones entre aterrizajes y despegues en lo que son las vísperas del evento, entre el viernes 27 y el domingo 29", señaló.



El gerente general destacó una particularidad de este movimiento: muchos de los aviones llegarán para permanecer en el aeropuerto durante el partido y luego trasladar nuevamente a sus pasajeros.



"Es probable que en las vísperas del sábado 28 veamos las plataformas del aeropuerto con muchos aviones en espera", explicó.



Pagés comparó el movimiento previsto con el de los días de mayor actividad durante la temporada de verano. En esas jornadas, el aeropuerto registra entre 150 y 200 operaciones diarias.



En ese sentido, consideró que superar las 100 operaciones durante un fin de semana de noviembre representa un nivel de actividad muy importante para el destino.



Además, señaló que el evento también está generando movimiento en la hotelería de Punta del Este, ya que muchos visitantes tienen previsto llegar antes del sábado, a diferencia de quienes viajan directamente a Montevideo para asistir a la final.



LA FINAL DE LA LIBERTADORES GENERARÁ US$ 26 MILLONES Y TRAERÁ 40.000 VISITANTES A URUGUAY



Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, señaló que, según un relevamiento realizado entre los sectores asociados a la Cámara, Montevideo tendrá una ocupación hotelera prácticamente plena entre el 26 y el 29 de noviembre.



El movimiento también alcanza a otros puntos del país. "Ha habido un impacto muy importante también en la demanda de los hoteles, tanto de la costa de Canelones como en Colonia, también en Punta del Este y en Piriápolis", indicó en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE.



En el caso de Punta del Este, aclaró que coinciden otros eventos en esas fechas, pero la final de la Libertadores también contribuyó al aumento de la demanda hotelera.

De acuerdo con las estimaciones de la consultora Vixion, se espera la llegada de unos 40.000 visitantes extranjeros y un impacto económico de aproximadamente 26 millones de dólares.



"Este tipo de eventos tan relevantes van a ser una difusión muy importante del país", destacó Tapia, quien consideró que las transmisiones internacionales permitirán mostrar Uruguay ante una audiencia muy amplia.





(Foto de galería: Guillermo Pagés// gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este)

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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