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Santiago Peña, Paraguay, imputado
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Fiscalía imputó al expresidente paraguayo Santiago Peña por delitos económicos y pidió que vaya a prisión preventiva

El expresidente de Paraguay es investigado por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

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La investigación por el caso Ueno tuvo un nuevo avance este sábado en Paraguay. La Fiscalía imputó al expresidente Santiago Peña, destituido en las últimas horas mediante un juicio político, y pidió que cumpla prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Peña es acusado de dos delitos: lesión de confianza y administración en derecho propio. En la misma causa también fue imputado Carlos Carvallo, quien fue presidente del Banco Central del Paraguay (BCP). A él se le atribuyen tres delitos: lesión de confianza, administración en provecho propio y elaboración de documentos públicos con información falsa.

La imputación fue presentada por cuatro fiscales después de que Peña y Carvallo comparecieran ante la Fiscalía para declarar. Sin embargo, ninguno de los dos respondió preguntas y ambos optaron por guardar silencio.

Tras presentar las acusaciones, los fiscales solicitaron a la Justicia que los dos investigados permanezcan en prisión preventiva mientras avanza el proceso.

El caso también involucra a ocho exdirectivos de Ueno Bank, que ya habían sido imputados por distintos delitos relacionados con el funcionamiento de la institución financiera.
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