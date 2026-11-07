Fiscalía imputó al expresidente paraguayo Santiago Peña por delitos económicos y pidió que vaya a prisión preventiva

La investigación por el caso Ueno tuvo un nuevo avance este sábado en Paraguay. La Fiscalía imputó al expresidente Santiago Peña, destituido en las últimas horas mediante un juicio político, y pidió que cumpla prisión preventiva mientras continúa la investigación.



Peña es acusado de dos delitos: lesión de confianza y administración en derecho propio. En la misma causa también fue imputado Carlos Carvallo, quien fue presidente del Banco Central del Paraguay (BCP). A él se le atribuyen tres delitos: lesión de confianza, administración en provecho propio y elaboración de documentos públicos con información falsa.



La imputación fue presentada por cuatro fiscales después de que Peña y Carvallo comparecieran ante la Fiscalía para declarar. Sin embargo, ninguno de los dos respondió preguntas y ambos optaron por guardar silencio.



Tras presentar las acusaciones, los fiscales solicitaron a la Justicia que los dos investigados permanezcan en prisión preventiva mientras avanza el proceso.



El caso también involucra a ocho exdirectivos de Ueno Bank, que ya habían sido imputados por distintos delitos relacionados con el funcionamiento de la institución financiera.

Firma editorial: Redacción FM GENTE