Una camioneta volcó a pocos metros de una vivienda en Estación Las Flores

Según relató una vecina a FM GENTE, alrededor de las 8:00 horas se despertó y encontró el vehículo accidentado a unos cuatro metros de la entrada de su vivienda, en Estación Las Flores.



Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el vuelco. Según informó la Policía a FM GENTE, no se registraron personas lesionadas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE