Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el vuelco. Según informó la Policía a FM GENTE, no se registraron personas lesionadas.
Una camioneta volcó a pocos metros de una vivienda en Estación Las Flores
El siniestro ocurrió en la intersección de ruta 73 y calle Vicarre, durante la mañana de este sábado.
Según relató una vecina a FM GENTE, alrededor de las 8:00 horas se despertó y encontró el vehículo accidentado a unos cuatro metros de la entrada de su vivienda, en Estación Las Flores.
Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el vuelco. Según informó la Policía a FM GENTE, no se registraron personas lesionadas.
Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el vuelco. Según informó la Policía a FM GENTE, no se registraron personas lesionadas.
Firma editorial: Redacción FM GENTE
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