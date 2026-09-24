Histórica jornada para el deporte uruguayo en los Juegos Odesur Santa Fe 2026

El punto más alto de la jornada se vivió en los 5.000 metros masculinos con un histórico 1-2 Valentín Soca se consagró campeón y se quedó con la medalla de oro tras cruzar la meta en 13:26.53, estableciendo además un nuevo récord para los Juegos y superando la marca anterior que pertenecía a su compatriota Santiago Catrofe. El propio Catrofe completó el podio celeste al quedarse con la medalla de plata con un tiempo de 13:32.19.



​Por su parte, el experiente Emiliano Lasa tuvo una gran actuación en el salto largo, donde registró un salto de 7,83 metros que le valió colgarse la medalla de plata.



​En los 800 metros, Déborah Rodríguez sumó otra presea plateada para la delegación tras registrar un tiempo de 2:04.16. Con este logro, Rodríguez estira su legendaria racha de medallas que ya atraviesa cinco ediciones consecutivas de los Juegos Odesur, desde Medellín 2010 hasta Santa Fe 2026.



​Finalmente, en el lanzamiento de jabalina, Manuela Rotundo cumplió una notable labor al finalizar en el cuarto puesto, quedando a tan solo 34 centímetros de subirse al podio de bronce.

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