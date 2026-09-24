Histórica jornada para el deporte uruguayo en los Juegos Odesur Santa Fe 2026

Por su parte, el experiente Emiliano Lasa tuvo una gran actuación en el salto largo, donde registró un salto de 7,83 metros que le valió colgarse la medalla de plata.
En los 800 metros, Déborah Rodríguez sumó otra presea plateada para la delegación tras registrar un tiempo de 2:04.16. Con este logro, Rodríguez estira su legendaria racha de medallas que ya atraviesa cinco ediciones consecutivas de los Juegos Odesur, desde Medellín 2010 hasta Santa Fe 2026.
Finalmente, en el lanzamiento de jabalina, Manuela Rotundo cumplió una notable labor al finalizar en el cuarto puesto, quedando a tan solo 34 centímetros de subirse al podio de bronce.