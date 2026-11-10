Más Barrio comenzará este miércoles un relevamiento de hogares en San Antonio y parte de Maldonado Nuevo

Más Barrio es una política nacional orientada a mejorar las condiciones de vida en zonas de vulnerabilidad social.



La iniciativa contempla intervenciones en viviendas, infraestructura urbana, espacios públicos, seguridad y convivencia, además de promover el fortalecimiento de las comunidades.



Las tareas se desarrollarán durante los días 11, 12 y 13 de noviembre, a partir de las 9:30 horas, con la participación de 20 duplas de censistas integradas por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), OSE y la Intendencia de Maldonado.



El operativo permitirá conocer la composición de los hogares, evaluar el estado de las viviendas y recoger información sobre las necesidades del barrio.



Además, los vecinos recibirán información sobre los objetivos y el alcance del programa.



El relevamiento contará con el apoyo de 35 efectivos del Ministerio del Interior. La actividad comenzará en el Centro Cultural Maldonado Nuevo.



Con esta intervención, Maldonado se incorpora a los territorios donde se implementa Más Barrio, junto a Cerro Norte, en Montevideo, Corfrisa-Talca, en Las Piedras, La Colina, en Rivera, y Las Higueras, en Durazno.



SUBDIRECTOR DE VIVIENDA ACLARÓ DETALLES DEL PROCESO



El subdirector de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, Hugo Suárez, explicó en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE que el relevamiento del programa Más Barrio contará con la participación de 60 censistas, quienes recorrerán los hogares para recabar información sobre la composición de las familias, la situación ocupacional de sus integrantes y las condiciones de las viviendas.



Señaló que el objetivo es identificar situaciones de vulnerabilidad social y conocer las principales necesidades de los vecinos, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones del barrio.



El relevamiento se desarrollará en la zona comprendida entre las calles Caracara, Sanabria y Libertad.



Suárez solicitó la colaboración de los residentes y destacó la importancia de participar en el censo, ya que la información obtenida permitirá orientar futuras acciones para mejorar el barrio.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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