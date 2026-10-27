Vecinos de barrio San Antonio 1 reclaman soluciones ante proliferación de campamentos

Reclaman respuestas concretas y medidas que permitan recuperar las condiciones de higiene, seguridad y tranquilidad en la zona, y denuncian que hay una pregunta que se hacen cada vez más vecinos: “¿por qué cuando estas situaciones ocurren en zonas más conocidas o de mayor visibilidad, como Punta del Este, parece haber una respuesta más rápida, mientras que en barrios como San Antonio se nos dice que no se puede hacer nada?”.
Aclaran que, “no pretendemos señalar ni estigmatizar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, porque entienden que, “detrás de cada situación puede haber una realidad social compleja y que corresponde a las autoridades brindar respuestas adecuadas”.
“Vivir en San Antonio también significa tener derecho a ser escuchados y recibir la misma atención que cualquier otro barrio del departamento”, por lo cual solicitan públicamente a UTE, a la Intendencia de Maldonado y a las demás autoridades competentes, “que se hagan presentes en el lugar, evalúen la situación y expliquen qué medidas se pueden adoptar dentro del marco de la ley”.
“Queremos saber quién tiene la responsabilidad de intervenir, qué solución se propone y en qué plazo se piensa actuar. No alcanza con decir que no se puede hacer nada: los vecinos necesitamos respuestas y soluciones concretas”, agregan en la carta.
Finalmente aclaran que, “no pedimos privilegios ni un trato diferente. Pedimos igualdad de atención, seguridad, higiene y una respuesta concreta. San Antonio también es Maldonado y sus vecinos merecen ser escuchados”.