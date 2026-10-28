Lussich sobre los reclamos por viviendas: “Si alguien le prometió algo, que le vaya a reclamar al que le prometió”

El director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, respondió este miércoles a los reclamos de un grupo de mujeres vinculados al realojo del Kennedy, durante una entrevista en La Página Central de La Revista de FM GENTE.



Uno de los planteos corresponde a una mujer que reclama una solución habitacional y que, según relató previamente a FM GENTE, ingresó el domingo por la noche a una vivienda que estaba tapiada, junto a sus hijos. La mujer sostuvo que había vivido durante años en el asentamiento Kennedy, aunque no fue censada en el momento correspondiente.



Al referirse al caso, Lussich afirmó que la vivienda se encuentra en un proceso administrativo para determinar su eventual desadjudicación, luego de una actuación judicial vinculada a un caso de drogas. Explicó que había sido tapiada preventivamente y sostuvo que el ingreso, tras romper el tapiado, constituye un delito de usurpación y daño.



El jerarca manifestó comprender la situación de la mujer, pero cuestionó que se recurra a una ocupación ilegal para obtener una solución habitacional. En ese sentido, informó que la Intendencia tiene más de 350 situaciones registradas en su carpeta de emergencia, además de miles de solicitudes de vivienda.



QUÉ DIJO SOBRE LAS PRESUNTAS PROMESAS POLÍTICAS



Durante la entrevista, Lussich también respondió a los cuestionamientos sobre las adjudicaciones del realojo del Kennedy y a las afirmaciones de que algunas personas habrían recibido viviendas tras trabajar durante la campaña política.



El director negó que desde el Departamento de Vivienda se le hubiera prometido una solución habitacional a la mujer que reclama y sostuvo que no se pudieron constatar los antecedentes de residencia que ella presentó ante la Intendencia.



“Si alguien le prometió algo, que le vaya a reclamar al que le prometió”, expresó Lussich al referirse a las presuntas promesas realizadas durante la campaña electoral.



CÓMO SE ADJUDICARON LAS VIVIENDAS DEL REALOJO KENNEDY



Lussich explicó que el realojo del Kennedy contempló a las familias que permanecían en el asentamiento cuando se ejecutó el programa. No obstante, aclaró que el complejo también alberga a familias provenientes de otros lugares, entre ellos El Placer y San Antonio II, así como a personas que habían recibido soluciones habitacionales municipales por situaciones de vulnerabilidad.



Agregó que, una vez completado el realojo del Kennedy, las viviendas disponibles se destinaron a atender otras situaciones de emergencia, según las evaluaciones de los técnicos sociales y las prioridades establecidas en función de la vulnerabilidad de cada familia.



UN PLAN PARA HOGARES MONOPARENTALES



Por otra parte, el director anunció que la Intendencia trabaja junto al Ministerio de Vivienda en un convenio para desarrollar un complejo habitacional piloto destinado a hogares monoparentales.



Lussich señaló que existe especial preocupación por las familias en las que una sola persona debe sostener económicamente el hogar y hacerse cargo de sus hijos, una situación que dificulta afrontar un alquiler o acceder a una vivienda.



Según explicó, el plan no resolverá toda la demanda habitacional, pero buscará ofrecer una respuesta específica a estos hogares.









Foto: IDM

Firma editorial: Redacción FM GENTE