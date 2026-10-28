Actualización de accidente de trenes en España; aumenta el número de muertos y heridos

La primera hipótesis del Gobierno apunta a un error humano, después de que el Centro de Control de Adif haya ordenado al tren AVE reanudar la marcha cuando el convoy de Iryo aún estaba detenido en la misma vía, lo que ha provocado la colisión.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde el lugar del accidente donde ha dicho que "no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes de alta velocidad" en un año, para añadir: "Vamos a llegar hasta el final y si ha habido negligencias se responderá con contundencia".



Sánchez ha asegurado que se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas para "reconstruir" la confianza en el sistema ferroviario de alta velocidad español y garantizar "aún más" la seguridad de los viajeros.



Eran las 8:54 de la mañana cuando se producía el choque entre ambos trenes- el AVE embiste al Iryo-, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, en el punto kilométrico 118. El AVE había salido a las 8:00 horas de la estación de Atocha con 378 pasajeros y tenía prevista su llegada a la de Santa Justa a las 10:39, mientras que el Iryo ha partido a las 7:54 con 147 viajeros y estimaba llegar a la estación sevillana a las 10:46.



HABLÓ MINISTRO DE TRANSPORTE



El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido al filo de las 15:00 horas para explicar que en torno a las 8:30 se ha producido la caída del sistema de seguridad LZB "como consecuencia de un fallo de comunicación de tres ordenadores de la red en un tramo de 63 kilómetros" y, posteriormente, el centro de control de Adif ha tomado la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".



El ministro añade que es "inexplicable" que en esas circunstancias se tomara la decisión de que el AVE reanudara la marcha "con normalidad". "Esa es la decisión errónea que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", ha dicho, para añadir que un accidente por alcance en la red ferroviaria española es "un accidente verdaderamente inverosímil".



Cuando el maquinista retoma la marcha del AVE, recorre unos 25 kilómetros entre las 8.36 horas y las 8.53 horas, y se produce accidente al embestir un Iryo que estaba en la vía.



Cabe destacar que el sistema de seguridad LZB sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla porque en el resto ya está instalado el más moderno ERTMS.



Puente ha asegurado que no está pensando en él, tras ser preguntado por si dimitirá como consecuencia del accidente ferroviario y ha añadido que de lo que se está ocupando es de "esclarecer" el siniestro.



Por su parte, la Guardia Civil ha interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cuando se ha producido el accidente mortal, todo ello bajo la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la sede del partido para decir que los españoles tienen derecho a saber el estado de sus infraestructuras. "El dolor no nos obliga a callar", ha sentenciado. Ha exigido una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente.



TESTIMONIOS DE TESTIGOS



El testimonio de los pasajeros: "Es terrible, inenarrable"

"Ha sido un choque tremendo. El vagón ha volcado parcialmente", "hemos visto vagones al lado destrozados", "ha sido terrible, inenarrable", "hemos podido salir del vagón rompiendo las ventanas, estamos en shock", "hemos visto muertos". Los testimonios de los pasajeros que han salido ilesos o levemente heridos del tren, muchos por su propio pie, ponen de manifiesto la magnitud de lo ocurrido.



"Fue todo muy rápido, estábamos durmiendo y cuando nos hemos despertado estábamos volando", explica Victoria a RTVE Noticias.



Miguel Ángel, uno de los pasajeros, ha relatado a TVE que unos minutos antes del "brutal golpe" les habían avisado que se detenían porque "había sobrecarga en la vía". "Después se ha vuelto a poner en marcha y es cuando hemos sentido un golpe inmenso. Hemos sentido como el tren se movía, se salía de la vía, nos quedábamos inclinados. Han sido unos segundos terribles", ha dicho aún conmocionado.



"Que esto vuelva a pasar es injusto", ha sentenciado otro pasajero, aún con la herida abierta por otro accidente de tren el pasado mes de enero en Adamuz, Córdoba, en el que murieron 46 personas.



Fernando Seco, otro viajero, ha contado que han podido salir y dejar la zona gracias unas personas que había trabajando en el campo, que han abierto agujeros en la valla.



"Ha sido un choque tremendo. El vagón ha volcado parcialmente", "hemos visto vagones al lado destrozados", "ha sido terrible, inenarrable", "hemos podido salir del vagón rompiendo las ventanas, estamos en shock", "hemos visto muertos". Los testimonios de los pasajeros que han salido ilesos o levemente heridos del tren, muchos por su propio pie, ponen de manifiesto la magnitud de lo ocurrido.



"Fue todo muy rápido, estábamos durmiendo y cuando nos hemos despertado estábamos volando", explica Victoria a RTVE Noticias.











(Fuente: Rtve) (Foto EFE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE