Punta del Este recibirá una jornada de reflexión sobre la longevidad

La actividad denominada “Una mirada diferente sobre la nueva longevidad”, en el marco de Octubre Plateado, se realizará el viernes 30 de octubre, a las 18:00 horas, en la Sala Benito Stern del Municipio de Punta del Este.



Durante la jornada, seis profesionales compartirán sus perspectivas sobre los desafíos que enfrenta la sociedad ante una población que vive cada vez más años.



La propuesta busca abrir un espacio de intercambio y reflexión sobre la importancia de garantizar derechos, generar oportunidades y construir una sociedad que contemple las necesidades de las personas en las diferentes etapas de la vida.



El encuentro también invita a repensar cómo la sociedad se prepara para afrontar los cambios vinculados a la longevidad y de qué manera puede adaptarse a esta realidad.



La iniciativa se presenta bajo el lema “19 departamentos, un mismo compromiso”, con el objetivo de promover una nueva forma de mirar la longevidad en Uruguay.





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Firma editorial: Redacción FM GENTE