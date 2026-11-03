Maldonado avanza en la elaboración de un plan de ordenamiento territorial para Piriápolis y Solís Grande

La Intendencia de Maldonado mantuvo una reunión con representantes de los Municipios de Piriápolis y Solís Grande para analizar las propuestas presentadas por los vecinos y establecer prioridades para el desarrollo de la Zona Oeste del departamento.



El director de Ordenamiento Territorial de la comuna, Guillermo Ahlers, explicó que durante la instancia se analizaron los planteos recogidos en un taller realizado a mitad de año, que contó con la participación de más de 100 vecinos.



El jerarca señaló que ahora se trabaja junto a alcaldes y concejales para incorporar las necesidades de cada localidad y definir una planificación que trascienda el actual período de gobierno.



Ahlers indicó que el proyecto no se limita al desarrollo de las ciudades, sino que también contempla la organización del territorio rural, las necesidades de infraestructura y aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales.



Adelantó que la Intendencia realizará una nueva instancia de devolución a las comunidades sobre las propuestas recibidas. Posteriormente, se avanzará hacia la puesta de manifiesto del plan, que permitirá continuar con el proceso de participación ciudadana.



El director destacó que uno de los objetivos de la administración encabezada por Miguel Abella es fortalecer el diálogo con los vecinos e informar cómo serán consideradas sus propuestas en la planificación del territorio.



La reunión se desarrolló en el exsalón del Centro Universitario Regional del Este (CURE), ubicado en la Tribuna Este del Campus de Maldonado, con la participación de autoridades departamentales y representantes de los municipios de Piriápolis y Solís Grande.

Firma editorial: Redacción FM GENTE