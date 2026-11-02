"Marcha por Jesús" levantó su mensaje como respuesta a los desafíos sociales

Se hizo en oportunidad de observarse este 31 de octubre pasado el Día Nacional de la Inglesia Evangélica y

recordarse la fecha que se colocaron las 95 tesis de Martín Lutero que generaron la Reforma Protestante.



La organización estuvo a cargo del Consejo Pastoral Evangélico de Maldonado (Copem).



La movilización terminó en calle 25 de Mayo y Sarandí de la capital departamental con un acto que incluyó la lectura de un documento.



El presidente de Copem Gabriel Irigaray dijo que las enseñanzas de Jesús tienen vigencia.



Se enfatizó la defensa de la concepción humana en el entendido que el hombre es el centro.



"El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado" (Marcos 2:27) señala que las normativas y leyes deben proteger la vida humana, no oprimirla o impedirla.



Se preguntó si se piensa lo que representa que no nazcan uruguayos.





Los datos disponibles muestran que en 2025 se registraron 11.445 abortos que totalizan 129.308 desde que se aprobó la ley que habilita el aborto legal.



Argumentó que el producto interno bruto (PIB) depende de la cantidad de trabajadores y la productividad de éstos.



Con la fecundidad de las uruguayas por debajo de 2.1, (Uruguay está en el 1.3 por mujer) se reduce un promedio del 8% de la fuerza laboral lo que es

menos trabajadores; menor capacidad de producción agregada; menos mercado; menos mano de obra; menos impuestos.





Además, defendió la vida según Jesús la planteó.



Los cambios en serio requieren transformaciones profundas, no de ideologías, sino de corazón y voluntad, explicó.



"Te es necesario nacer de nuevo" le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del evangelio de San Juan.



El hombre no es "esencialmente bueno" como se asegura. La Escritura dice lo contrario.



Presentó la información sobre que al Sur del Monte Ararat en Turquía se investiga ahora si en un lugar no están los restos del Arca De Noé.



Dijo que si lo encuentran se sabrá que el diluvio universal no es una historia, sino la verdad y que el hombre tiene tope en lo que hace.





Dijo que Jesús y La Biblia definen la familia conformada por un hombre y una mujer, Adán y Eva, a quien se les dijo "Fructificad y multiplicaos"



En Génesis capítulo 1 versículo 27 la escritura asegura que "a imagen de Dios" los creó; "varón y hembra los creó".



Sostuvo que la fe es solidaria y que el comienzo de esa solidaridad es que "sin conocernos nos hablaron de una mejor vida": ahora en Cristo Jesús y la eternidad después.



Explicó que se muestra en que muchos que estaban en la marcha estaban sin propósito; sin saber para donde agarrar; arrinconados por las drogas;

separados de sus familias; cargando solos con más problemas que los que podían resolver.



Ninguno mejor amigo que Jesús: "nadie tiene mayor amor que éste; que uno ponga la vida por sus amigos" dice San Juan 15:13.





Agregó que los principios de la fe sostienen los valores que tenemos ( más allá si se practica alguna religión), nos plantean que hay algo más grande que nostros mismos;



hablan de la realidad del pecado y que no se puede salir solo porque el problema del hombre no es ideológico; ni está en su mente.





Finalizó señalando que Jesús "vino por nosotros; vivió como nosotros y enseñó y anduvo de acuerdo a lo que predicó y prometió volver por segunda vez sin relación con el pecado

para salvar a los que le esperan" (Hebreos 9:28).

Firma editorial: Redacción FM GENTE