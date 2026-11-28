La camioneta con tráiler circulaba con cuatro personas abordo, de oeste a este, por la Ruta 9 y por causas a determinar despistó y volcó sobre la senda contraria. El tráiler transportaba dos equinos, quedando sobre el cantero central en posición normal, mientras el vehículo se desprende y vuelca quedando sobre el trazado pavimentado.



El mencionado rodado era conducido por un hombre de 57 años, el cual fue trasladado con el diagnóstico de: "politraumatizado grave" al Sanatorio Mautone en Maldonado.



Una mujer de 50 años que viajaba como acompañante resultó, fue llevada también a un centro asistencial con "traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento".

Por su parte, una segunda acompañante de 23 años, fue diagnosticada con: "Dolor costal", recibiendo el alta en el lugar. Un tercer acompañante de 55 años resultó ileso.



Policía Caminera trabaja en el lugar para establecer las razones que motivaron este hecho.





Noticia en Proceso

Firma editorial: Redacción FM GENTE