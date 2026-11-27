Jorge Born, uno de los herederos de una de las familias empresariales más importantes de Argentina, falleció a los 92 años. Su vida estuvo marcada por uno de los secuestros más resonantes de la historia de ese país y por su posterior alejamiento de Argentina, donde nunca volvió a establecerse de manera definitiva.



En septiembre de 1974, Jorge Born fue secuestrado junto a su hermano Juan por integrantes de Montoneros. El episodio tuvo una enorme repercusión y terminó convirtiéndose en el secuestro por el que se pagó uno de los rescates más altos de la historia: 60 millones de dólares.



Su hermano Juan recuperó la libertad después de 60 días, mientras que Jorge permaneció cautivo durante aproximadamente seis meses. Finalmente, fue liberado en junio de 1975, luego de que se concretara el pago exigido por sus captores.



Aquel episodio cambió su vida y la de toda su familia. Los Born dejaron de vivir en Argentina y se instalaron en San Pablo, Brasil. Con el paso de los años, Punta del Este también se convirtió en uno de los lugares elegidos por Jorge Born para descansar y pasar largas temporadas. En sus últimos años mantenía una presencia frecuente en la zona, donde actualmente reside una de sus hijas.



Born pertenecía a la familia fundadora de Bunge y Born, un grupo empresarial creado en 1876 que llegó a convertirse en uno de los más importantes de Sudamérica. La compañía tenía presencia en sectores como la alimentación, los textiles, las pinturas y la exportación de cereales.



También tuvo participación en la política argentina. Durante el inicio del gobierno de Carlos Menem acercó al Ejecutivo un programa económico conocido como el «Plan BB», que llevó a dos integrantes del grupo a ocupar el Ministerio de Economía. Sin embargo, el fracaso de esa propuesta terminó alejándolo de la conducción empresarial.

Firma editorial: Redacción FM GENTE