Maldonado recibió el cierre de la primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina: Florencia Revetria se consagró campeona

La primera edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina llegó a su fin este domingo en Maldonado, donde Florencia Revetria se consagró como la ganadora de la clasificación general y quedó en la historia como la primera campeona de la competencia.



La última jornada se disputó entre Minas y Maldonado, con un recorrido de 97,7 kilómetros que marcó el cierre de cuatro días de actividad, entre el prólogo inicial y las tres etapas de la prueba.



La victoria de la tercera etapa fue para Cala Bochino, quien se quedó con el tramo final de la competencia.



La carrera comenzó el jueves 29 de octubre en la Pista de Ciclismo Walter Moyano, en Maldonado, con un prólogo de 1,2 kilómetros.



El viernes se disputó la primera etapa entre Maldonado y Minas, mientras que el sábado las ciclistas afrontaron una contrarreloj individual de 7,4 kilómetros en el entorno del Salto del Penitente.





Foto: @Lavueltauy

Firma editorial: Redacción FM GENTE