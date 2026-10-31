Primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina tendrá su cierre en Maldonado

Se lleva a cabo la 1ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina con 66 ciclistas repartidas en 12 escuadras: siete equipos uruguayos y cinco delegaciones extranjeras provenientes de Brasil, Argentina y Paraguay.



La competencia comenzó el pasado jueves 29 en la Pista de Ciclismo Walter Moyano con un prólogo de 1,2 kilómetros, instancia que contó con el respaldo de la Intendencia de Maldonado y la presencia del intendente Miguel Abella.



La ciclista argentina Cala Bocchino, del Team D’Amico CCN, se quedó con el triunfo inaugural al registrar un tiempo de 1 minuto, 26 segundos y 74 centésimas.



El viernes 30 la caravana disputó la primera etapa en línea de 81 kilómetros uniendo Maldonado y Minas, pasando por San Carlos y las rutas 9 y 12. La exigencia continúa este sábado 31 con una decisiva prueba contrarreloj individual de 7,4 kilómetros en los exigentes repechos del Salto del Penitente.



El gran cierre



La competencia tendrá su primera campeona mañana domingo 1º de noviembre. Esta última etapa largará desde la ciudad de Minas. Serán 97,7 kilómetros que atravesarán Ramallo, Pan de Azúcar, San Carlos y Punta Ballena, finalizando frente a la explanada de la Intendencia de Maldonado, donde se conocerá a la ganadora de la clasificación general.



La competencia se integró formalmente al calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la categoría 2.2, así como al prestigioso circuito Women Series de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).





Foto: imagen ilustrativa

Firma editorial: Redacción FM GENTE