“¿Le pego un tiro y un problema menos?”: los dichos de Fernando Vilar sobre las infancias trans generaron múltiples reacciones

Canal 5 se pronunció públicamente sobre las declaraciones realizadas por el periodista Fernando Vilar durante la última emisión del programa Buscadores, en la que se abordó la identidad de género en la infancia y la adolescencia.



El episodio ocurrió el viernes 30 de octubre, durante una entrevista a la Dra. Lorena Quintana, excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto. En el intercambio, Vilar planteó una situación hipotética relacionada con un niño que expresa sentirse una niña y dijo: “Yo tengo un hijo que a los 8 años viene de pantaloncito y pelito corto con la pelota abajo del brazo y me dice ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos? ¿Cómo se avanza en ese tema? No quisiera estar en los zapatos de nadie que esté en esa situación”.



Este lunes, Canal 5 difundió un comunicado en el que se desmarcó de esas expresiones y sostuvo que “los dichos formulados resultan absolutamente desafortunados e impropios del ámbito de comunicación y debate que debe promover un medio de comunicación, y más aún, un medio público”.



La señal también señaló que ese tipo de manifestaciones “banaliza situaciones de enorme sensibilidad, puede resultar estigmatizante y generar dolor en las personas trans, sus familias y, especialmente, en niñas, niños y adolescentes”.



En el comunicado, el canal sostuvo que la libertad de expresión y la diversidad de opiniones son fundamentales, pero afirmó que deben ejercerse con responsabilidad y respeto por los derechos de las personas.



Aclaró que las declaraciones de Vilar “no representan la posición institucional de Canal 5 ni los principios que orientan el trabajo de los medios públicos”.



Por otra parte, la señal informó que solicitó a la dirección y producción de Buscadores una rectificación pública de los dichos del conductor. También pidió que se genere un espacio de participación para que personas trans y sus familias puedan compartir sus experiencias y dar a conocer sus puntos de vista.

Firma editorial: Redacción FM GENTE