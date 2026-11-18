Arbilla se refirió a los dichos de Orsi en España ante empresarios, donde, según recordó, definió como conservadores a los uruguayos y también a la izquierda. “Lo que armó el lío no es que los uruguayos seamos conservadores, que eso comparto, sino que dijo que la izquierda era conservadora”, señaló. “Somos vegetativamente conservadores”, agregó.



A su juicio, el presidente “no quiso decir nada diferente a lo que dijo Mujica” a los empresarios argentinos y brasileños: “Acá no cambia nada”. Para los bancos, Uruguay es “el mejor lugar donde tirar y embocar, porque no hay cómo errar”. No ocurre lo mismo, dijo, con los productores agropecuarios ni con quien sale a comprar boniatos o morrones.



El columnista sostuvo que el país tiene “decrecimiento vegetativo”, que las calles de Montevideo y la rambla se deterioran y que los uruguayos asisten a ese proceso “mansamente”. “No estoy llamando a la revolución, por favor”, aclaró.



Buena parte de la columna se centró en los impuestos. Arbilla dijo haber leído en redes, que maneja “con pinzas”, que Uruguay paga “la patente más alta del mundo”, y criticó que los votantes ratifiquen su apoyo “a quienes más caro le cobran”, como en Montevideo y Maldonado. A lo que se paga por alumbrado y salubridad lo llamó “el impuesto Salvador Dalí”, por “surrealista”. Y sobre el impuesto del 1 % a los más ricos opinó que “no viene porque está esa parte del Uruguay conservador”.



También cuestionó la separación de las elecciones departamentales de las nacionales, que a su entender convirtió a los intendentes en “latifundistas”. “Cada intendente cree que es su feudo, y es su feudo”, afirmó. Del presidente, que fue intendente, dijo que “es más intendente que presidente”.



Los inversores, según Arbilla, quieren “venir a invertir en Uruguay, pero no ser parte del Uruguay”, sin pagar sus impuestos. Los jóvenes se van o buscan trabajo en las zonas francas: “Están fuera del país, viven en el país, pero están fuera del país”. Si Uruguay va a ser una zona franca, reclamó, que lo sea para todos y “no para los nabos de siempre”.



En ese tramo apuntó contra Danilo Astori, a quien definió como “uno de los hombres que creo que más mal le ha hecho a este país en materia de economía”. Sobre la izquierda, sostuvo que “el relato es uno, pero la realidad es otra” y que, mientras se declara contra la privatización, “están privatizando al Uruguay”.

“Somos conservadores, nos vamos deteriorando, pero un buen día vamos a estar deteriorados”, resumió.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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