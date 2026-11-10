Junta Departamental reconoció la trayectoria científica de Gonzalo Moratorio y recordó su legado tras su fallecimiento

La Junta Departamental de Maldonado rindió homenaje al científico uruguayo Gonzalo Moratorio, tras su fallecimiento. El reconocimiento se realizó al comienzo de la sesión de este martes 10 de noviembre, con un minuto de silencio en su memoria.



Durante la instancia, desde el Frente Amplio se destacó que Moratorio fue un hijo de la educación pública, formado en la Universidad de la República, que decidió regresar a Uruguay para continuar con su trabajo científico. También se resaltó su compromiso con la sociedad y el costado humano del investigador, recordando que detrás de sus aportes a la ciencia había un compañero y padre.



Por su parte, desde el Partido Colorado se recordó especialmente su papel durante la pandemia de coronavirus, cuando, junto a la investigadora Pilar Moreno y otros integrantes de un equipo científico, contribuyó al desarrollo de pruebas nacionales de diagnóstico. Se señaló que ese trabajo permitió fortalecer la respuesta sanitaria del país y demostró la importancia de invertir en investigación, educación pública y universidades.



Desde el Partido Nacional también se adhirió al reconocimiento y se destacó su decisión de regresar a Uruguay luego de formarse en el exterior para apostar por la ciencia nacional. Se recordó que el desarrollo de las pruebas de diagnóstico durante 2020 fue una herramienta fundamental para el país y se resaltó su capacidad para acercar la ciencia a la población, explicando su trabajo con sencillez y compromiso.



En las distintas intervenciones hubo referencias a su calidad humana, su compromiso con el país y el legado que deja para las nuevas generaciones, así como un mensaje de acompañamiento a su familia.

Firma editorial: Redacción FM GENTE