La mexicana que representa a Uruguay se destacó en la Maratón de Nueva York y fue la mejor latinoamericana

Julia Paternain finalizó en el puesto 12 de la Maratón de Nueva York, disputada este domingo 1.º de noviembre, y se convirtió en la atleta latinoamericana mejor clasificada de la competencia. La deportista de 27 años, nacida en México y representante de Uruguay, completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 29 minutos y 9 segundos.



En la prueba femenina de Nueva York, la victoria fue para la keniana Sheila Chepkirui, quien cruzó la meta en 2 horas, 24 minutos y 36 segundos.



La estadounidense Jessica McClain terminó segunda con 2:24:42, mientras que la keniana Hellen Obiri completó el podio con 2:24:43.



En la categoría masculina se impuso el sueco Andreas Almgren, quien debutó en la distancia con un registro de 2 horas, 6 minutos y 1 segundo.



Paternain, hija de padres uruguayos, representa al país en competencias internacionales.



En setiembre de 2025 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, convirtiéndose en la primera representante de Uruguay en alcanzar un podio mundialista en maratón.



La competencia de Nueva York celebró su edición número 55 y forma parte de las seis grandes maratones del circuito internacional.

Firma editorial: Redacción FM GENTE