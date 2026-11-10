Mides mantendrá el refugio de ruta 39 durante el verano si es necesario, pero busca un nuevo lugar en Maldonado

La directora departamental del Mides, Paula Caballero, confirmó que el refugio de ruta 39 continuará funcionando mientras se busca una alternativa, incluso durante el verano si es necesario.



En diálogo con La Contratapa de La Revista de FM GENTE, Caballero explicó que el Mides trabaja para encontrar un nuevo inmueble que permita mantener la atención a personas en situación de calle y desarrollar otras modalidades de asistencia.



"En ruta 39 aún persisten muchas personas que, si no estarían allí, estarían en calle en este momento", señaló. Explicó que, tras el cese de la alerta roja, se había acordado mantener el dispositivo durante octubre, pero la necesidad de continuar con la respuesta llevó a buscar una extensión.



La jerarca indicó que existe la posibilidad de mantener el refugio durante el verano y que, si no consiguen otro lugar, el Ministerio está dispuesto a hacerse cargo del alquiler.



"Estamos dispuestos a absorber el alquiler en caso de no encontrar otro lugar", afirmó.



NUEVOS DISPOSITIVOS PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE CALLE



Caballero sostuvo que la realidad de Maldonado requiere ampliar las modalidades de atención y no depender únicamente de los centros de 24 horas.



"Ya no basta con tener únicamente refugios o centros 24 horas", expresó. En ese sentido, explicó que buscan un espacio similar al Centro de Coordinación y Respuesta Inmediata de Montevideo, que permita coordinar la actuación del Ministerio del Interior, Prefectura y Fiscalía cuando se detectan personas acampando en espacios públicos.



La directora señaló que actualmente puede ocurrir que las autoridades notifiquen a una persona para que se retire de un lugar, se levante el campamento, pero la persona continúe en situación de calle.



"Ahí nosotros estamos buscando un lugar similar a lo que es la ruta 39", indicó.



También reconoció que las denuncias de vecinos por situaciones que se registran en el centro de Maldonado son conocidas por el Ministerio. Explicó que detrás de muchas situaciones de calle existen problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias y vínculos familiares debilitados.



"El componente familiar siempre está presente. Es una de las primeras líneas de acción que tratamos de trabajar con las personas, de poder revincularlos, pero también sepan que no es tarea sencilla ni de un día para el otro", sostuvo.



UN PROYECTO DE CONVIVENCIA Y PRODUCCIÓN EN SAN CARLOS



Caballero también se refirió al proyecto denominado «Habitar, convivir y producir», que apunta a desarrollar actividades agropecuarias, autoconsumo y posibles emprendimientos sociales.



Se trata de una propuesta sociolaboral de estadía y vida en común en el medio rural que se instalará por primera vez en el país. Será un centro que funcionará en una chacra de San Carlos, con capacidad para 40 hombres y unas 11 hectáreas de terreno.



"La idea es que este espacio sea un centro más de pre egreso y egreso del sistema de 24 horas", explicó.



El proyecto incluirá un invernáculo que ya está instalado y una bloquera. Además, se busca involucrar al CURE, cooperativas de trabajo y otras instituciones para desarrollar actividades educativas, productivas y de investigación.



La propuesta comenzaría a funcionar entre diciembre y enero, inicialmente con una población de entre 30 y 40 personas. La selección tendrá en cuenta el interés de quienes quieran participar.



"Queremos empezar por etapas, viendo cuál va a ser el proyecto que va a suceder de domingo a domingo", señaló.



CAPACITACIONES Y OPORTUNIDADES LABORALES



La directora también destacó los acuerdos que el Mides viene desarrollando con Inefop y empresas privadas para generar oportunidades de capacitación y empleo formal.



"Las personas transitan allí, tienen capacitaciones y a la vez tienen oportunidades de trabajo y empleo formal", explicó.



Agregó que también trabajan con la Cámara Empresarial y la Cámara Inmobiliaria para generar alternativas de vivienda con apoyo y facilitar el acceso a garantías de alquiler.



Caballero remarcó que el objetivo no es solamente aumentar la cantidad de lugares de atención, sino lograr que las personas puedan salir de esa situación.



"No podemos ir trabajando de forma estancada una cosa con la otra, queriendo que la persona salga rápidamente de este proceso de calle, cuando vienen de derechos hace muchísimos años muy vulnerados", expresó.



LA SITUACIÓN DE CALLE TAMBIÉN AFECTA A ADULTOS MAYORES



Por último, señaló que en Maldonado existe una importante presencia de jóvenes de entre 25 y 40 años, pero también de personas mayores de 60 años.



"Muchas personas de 65 para arriba, también sin otras alternativas, terminan estando en un centro de 24 horas por no tener otras contenciones", indicó.



Explicó que el Mides trabaja junto al Ministerio de Salud Pública para encontrar alternativas, como casas de medio camino, especialmente para personas mayores que cobran jubilaciones o pensiones bajas y no cuentan con redes familiares.



También aclaró que la situación de calle no está vinculada exclusivamente a la pobreza: «Nos hemos encontrado con personas de alto nivel adquisitivo que por distintas situaciones de su vida han terminado en calle».



Caballero insistió en la importancia de abordar cada historia de manera particular y de trabajar con empatía. "Ninguno está libre de estas situaciones", concluyó.





Foto: Paula Caballero en los estudios de FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE