Detuvieron a una mujer en una parada de ómnibus de San Carlos con más de un kilo de cocaína

Una mujer de 27 años, identificada como Micaela Viviana Rodríguez Luberto, fue condenada a dos años y tres meses de penitenciaría tras ser sorprendida por la policía con un ladrillo de cocaína en una parada de ómnibus.



El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas en la intersección de las calles Pedro Loustane y Ejido de San Carlos. Los agentes interceptaron a la mujer, quien se encontraba junto a una moto “en actitud sospechosa”, señala el comunicado policial.



Al revisar su mochila, los policías hallaron un envoltorio amarillo con la inscripción "ARMANI" que contenía 1,100 kilogramos de cocaína. Además de la droga, se le incautaron cinco teléfonos celulares y una balanza de precisión.



Tras comparecer ante la Justicia este lunes 9, Rodríguez Luberto fue condenada por un delito tentado de suministro de sustancias estupefacientes.

Firma editorial: Redacción FM GENTE