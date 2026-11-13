Motociclista lesionado tras chocar con una camioneta en el centro de Maldonado

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto resultó lesionado y debió ser asistido por una emergencia médica móvil.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito de la Intendencia de Maldonado.
El conductor del birrodado fue trasladado a un centro de salud.
El siniestro ocurrió en la tarde de este domingo sobre Ruta 39. El conductor de la moto, de 60 años, fue trasladado a un centro asistencial.
La mujer fue trasladada a un centro de salud con politraumatismos leves.
El episodio ocurrió en la ciudad de San Carlos, el conductor de la moto presentó múltiples fracturas y politraumatismo grave.