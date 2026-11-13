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Motociclista lesionado tras chocar con una camioneta en el centro de Maldonado

El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes, en la esquina de Román Guerra y 25 de Mayo.

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Una motocicleta y una camioneta colisionaron en la intersección de Román Guerra y 25 de Mayo, en el centro de Maldonado.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto resultó lesionado y debió ser asistido por una emergencia médica móvil.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito de la Intendencia de Maldonado.
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