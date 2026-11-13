Motociclista lesionado tras chocar con una camioneta en el centro de Maldonado

Una motocicleta y una camioneta colisionaron en la intersección de Román Guerra y 25 de Mayo, en el centro de Maldonado.



Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto resultó lesionado y debió ser asistido por una emergencia médica móvil.



En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito de la Intendencia de Maldonado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE