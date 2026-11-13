Maldonado integra programa que ofrece créditos para comprar la primera vivienda, con financiación de hasta el 95% y subsidios en las cuotas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) ofrecen una nueva oportunidad para quienes buscan acceder a su primera vivienda. A través del programa Abriendo Puertas – Primera Vivienda, se podrá financiar hasta el 95% del valor de un inmueble y acceder a un subsidio estatal de hasta el 50% de la cuota mensual.



La convocatoria está dirigida a personas solas o familias que cuentan con ingresos para afrontar un préstamo hipotecario, pero no tienen el ahorro suficiente para concretar la compra. En esta primera etapa se otorgarán 500 créditos en todo el país.



Los préstamos serán otorgados por el BHU en Unidades Indexadas (UI), con un plazo de hasta 25 años. Para acceder, los interesados deberán contar con un ahorro previo equivalente al menos al 5% del valor de la vivienda.



Por su parte, el MVOT podrá cubrir hasta la mitad de la cuota mensual mediante un subsidio. El porcentaje dependerá de la situación económica y las características de cada hogar, por lo que no todos recibirán el beneficio máximo.



El llamado admite postulaciones individuales o de hogares integrados por varias personas, con un máximo de dos titulares por préstamo.



Entre las condiciones se encuentran requisitos de ingresos, edad, antigüedad laboral, ahorro previo y antecedentes crediticios.



En Maldonado y Ciudad de la Costa, los ingresos del hogar deberán ubicarse entre $77.000 y $146.000. En el resto del país, el mínimo exigido será de $58.000, mientras que el máximo también será de $146.000.



Los interesados podrán elegir viviendas usadas o disponibles en el mercado inmobiliario, siempre que estén ubicadas en el departamento donde realizaron la inscripción.



El monto máximo del préstamo dependerá de la ubicación de la vivienda. En Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa será de aproximadamente US$117.000, mientras que en los demás departamentos alcanzará unos US$97.000.



La aprobación estará sujeta al estudio crediticio del BHU y a la tasación del inmueble.



Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 30 de noviembre de 2026 y se realizan a través de internet, en el sitio oficial del programa Abriendo Puertas – Primera Vivienda.



Para completar el trámite es necesario contar con un usuario de gub.uy. Una vez presentada la solicitud, el MVOT verificará el cumplimiento de los requisitos y el BHU analizará los antecedentes crediticios.



Si la cantidad de postulantes habilitados supera los 500 cupos, la distribución de los préstamos se realizará mediante un sorteo, con una asignación proporcional entre los departamentos.



Por consultas, está disponible la línea gratuita del Ministerio de Vivienda: 0800 46427.

Firma editorial: Redacción FM GENTE