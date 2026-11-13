Vecinos de Maldonado Nuevo denuncian peleas con machetes y consumo de drogas en paradas de ómnibus y cerca de una escuela

Una residente del barrio Maldonado Nuevo denunció a FM GENTE reiterados hechos de violencia, consumo de sustancias y falta de higiene en las paradas de ómnibus ubicadas en la calle Alberto Caracara y Bartolomé Howell, y en Alberto Caracara y Teodoro Chacovo (en la esquina de la Escuela N° 95).



Según el testimonio de la vecina, quien vive en la zona hace 33 años, la situación en la parada de ómnibus ubicada en Alberto Caracara y Bartolomé Howell se ha vuelto insostenible, especialmente durante las primeras horas de la mañana.



El pasado 11 de noviembre, alrededor de las 07:00 horas, la madre de la denunciante aguardaba el transporte público para dirigirse a su trabajo cuando dos mujeres comenzaron a pelear con machetes dentro de la misma garita.



"La parada de ómnibus es imposible poder usarla porque está siempre sucia, llena de sangre y encima ellos molestando a todos", relató. Asimismo afirmó que nunca había visto este nivel de conflictividad en esa esquina.



La vecina contó que la mañana de este viernes 13, los vecinos debieron solicitar nuevamente la presencia policial tras registrarse otra pelea con cuchillas en la esquina de la Escuela N° 95. “Son todas las mañanas de peleas con cuchillas, machetes, gente drogándose”, dijo indignada.



Ante este escenario, la vecina reclamó mayor patrullaje preventivo e intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de trabajadores, estudiantes y vecinos de la zona. “Nadie está haciendo nada”, concluyó.





Foto: captura de Google Maps

Firma editorial: Redacción FM GENTE