Literatura, música y teatro: llega una nueva edición de La Noche de las Librerías a Maldonado

Este viernes 13 de noviembre Maldonado celebra una nueva edición de La Noche de las Librerías con propuestas gratuitas en Piriápolis, Punta del Este, Maldonado y San Carlos.



La celebración invita al público a recorrer librerías de la zona desde la tarde hasta la medianoche. Cinco espacios culturales abrirán sus puertas en horario extendido para ofrecer presentaciones de libros, música en vivo, teatro y charlas con autores locales y nacionales.



Grilla completa:



Piriápolis: Librería La Letra Libros (Celedonio Rojas 1018)



• 16:00 a 17:30 hs: Taller de collage analógico "La búsqueda del oro interior" (para mayores de 21 años, cupos limitados con materiales incluidos).



• 19:00 a 19:40 hs: Primer set de saxofón en vivo a cargo de Patricia López.



• 21:00 a 22:00 hs: Presentación de Cruzar, de Giorgina Cerutti, novela ganadora del Premio Bartolomé Hidalgo 2026, en conversación con Luciana Prudente.



• 22:00 a 00:00 hs: Segundo set de saxofón con Patricia López, firma de ejemplares y cierre nocturno de la librería.



Punta del Este: Librería Wonder Works (El Estrecho 17)



• 18:00 hs: Experiencia interactiva "Magic Wonders" para todas las edades con la magia de la Wand One.



• 19:00 hs: Charla "El motor de la trama" sobre la estructura de las historias, a cargo de Marcelo Reperger (Editorial Goblin & Son).



• 20:00 hs: Encuentro con Carolina Zamudio titulado "Lo que nos escribe: sobre el deseo y el misterio de la creación literaria" (Fundación Cultural Esteros).



• 21:00 hs: Micrófono abierto para que escritores locales compartan sus textos.



Punta del Este: Librería Virrey (Calle 30 Las Focas y Gorlero)



• 19:00 hs: Charla sobre edición artesanal y presentación de la Editorial Dospájaros, a cargo de Natacha Amaya.



• 20:00 hs: Presentación del poemario Desnudo, de Álvaro Ojeda, en conversación con Matías Núñez.



• 21:00 hs: Presentación del libro Las primeras ciudadanas, de Elena Risso.



• 22:00 hs: Cierre con música en vivo de la mano de Florencia Lanzaro y Santiago Cutinella.



San Carlos: Librería Sapere Verdere (18 de Julio 830)



• Desde las 19:00 hs: Velada continua con lectura de poemas propios de Nadia Pereira, la charla "Vida y misterio de Federico García Lorca" (por los profesores Samanta Carlos y Juan Martín Sánchez) y el espectáculo "Entre libros y canciones" con María Nohel y Fernando Cortizo.



Maldonado: Librería Espacio Chamangá (Florida 816)



• Desde las 20:00 hs: Jornada multidisciplinaria con música en vivo de Rodrigo Buschiazzo y Ximena González, intervenciones del Teatro de Maldonado con Gabriela Núñez y Diego López, y el segmento "Best sellers (Made in Maldonado)" junto a Johanna Holt, Martín Almada y José Luis Corbo.





Foto: Medios Públicos

Firma editorial: Redacción FM GENTE