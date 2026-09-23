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Policiales y Judiciales
19:29

Una mujer resultó herida tras ser atropellada por un automóvil mientras que un niño que la acompañaba resultó ileso

El hecho se registró en la tarde de este miércoles en el comienzo de avenida Gorlero entre las calles Pedro Risso y Francisco Salazar, según informó la policía en un comunicado.

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La información da cuenta que sobre la hora 16:39, se recibió un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 informando sobre un siniestro de tránsito ocurrido en la citada dirección.

Al lugar concurrió personal policial, constatando que un automóvil Citroën, había embestido a dos peatones. El vehículo era conducido por una mujer de 24 años la cual resultó ilesa.

La víctima resultó ser una mujer de 47 años que fue asistida por personal médico, diagnosticándosele politraumatismo grave, siendo trasladada a centro de salud.
Asimismo, el niño de 10 años, que acompañaba a la mujer, resultó ileso, siendo trasladado a la seccional 10.ª Punta del Este, donde posteriormente fue retirado por su padre.

En la oportunidad actuó Policía Científica y se investigan las circunstancias del siniestro.
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