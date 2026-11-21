El Partido Colorado realizó una jornada en Maldonado como parte de las actividades conmemorativas por sus 190 años en la que estuvo presente el senador y secretario general del partido Andrés Ojeda.



“Maldonado es un departamento muy importante, no me canso de decirlo, donde el Partido Colorado ha tenido diputados en los momentos más difíciles y creo que tenemos mucho para crecer acá”, comenzó diciendo en sus declaraciones en rueda de prensa.



Ojeda subrayó el crecimiento electoral registrado por el Partido Colorado en Maldonado entre los ciclos de 2019 y 2024, y señaló la relevancia estratégica del territorio a nivel nacional por su peso demográfico y su proyección internacional.



En ese contexto, el dirigente sostuvo que existe un clima favorable tanto en filas coloradas como blancas para avanzar hacia un lema común a nivel local. "Creo que Maldonado debería ser punta de lanza en anunciar una Coalición Republicana departamental para las elecciones de 2030. Aseguraría el triunfo de la Coalición y dejaría al Frente (Amplio) fuera del gobierno departamental por los siglos de los siglos”, manifestó.



REIVINDICACIÓN DE LA FIGURA DE RIVERA



En la jornada se realizó una charla encabezada por el exsenador y periodista Manuel Flores Silva, centrada en los orígenes históricos del partido y la reivindicación de la figura de Fructuoso Rivera.



Ojeda destacó la gira que Flores Silva realiza por el interior del país y valoró la defensa histórica del primer presidente constitucional del Uruguay frente a lo que calificó como ataques recientes.



“Estamos con una gran actividad de reivindicación de Rivera desde hace mucho tiempo. No solo como un héroe colorado, sino como un héroe del Uruguay, que ha sido atacado en los últimos tiempos, lo cual ha motivado una enérgica respuesta partidaria que yo saludo y aplaudo”, manifestó.



“Aparte valoro mucho el trabajo de Manolo que recorre el país con esta militancia que me parece muy positiva”, añadió.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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