Una comerciante de San Carlos denunció que fue víctima de un nuevo hurto bajo la misma modalidad: delincuentes que fingen que van a realizar una compra y en un momento de distracción se fugan con la mercadería.



Gabriela, propietaria del Kiosco Codesa, relató a FM GENTE que es la tercera vez en el año que es blanco de este tipo de robos. El hecho más reciente ocurrió el mediodía del pasado jueves 19 cuando un hombre ingresó al local solicitando varios productos - entre ellos cigarrillos, yogur y cerveza – con una actitud que inicialmente les llamó la atención.



En un momento de descuido de quien lo atendía, el sujeto tomó los artículos y huyó del lugar. La pérdida económica estimada fue de unos $2.000.



De acuerdo con el testimonio de la damnificada, el mismo hombre habría cometido un delito similar minutos después en otro comercio ubicado a tres cuadras de distancia.



La propietaria expresó su cansancio e impotencia ante la reiteración de estos hechos y el impacto emocional que provocan. "Después de este tipo de acontecimientos uno queda en estado de estrés máximo; no quiero imaginar que me entren a rapiñar armados", señaló Gabriela.



La comerciante difundió las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el robo en su local, una decisión que generó diversas

repercusiones. Según relató a FM GENTE, ayer viernes se acercó al comercio un familiar del involucrado en evidente estado de nerviosismo y angustia. Aunque manifestó comprender la situación de la familia, dijo que "No puedo romantizar esto”. “Todos tuvimos una infancia, pero cada uno elige el camino que quiere tomar y no puedo justificarlo".



Asimismo, apuntó contra la falta de respuestas y la sensación de desamparo que viven los trabajadores de la zona. "Nos sentimos poco respaldados como comerciantes, no hay mano dura. Te roban y después te los estás cruzando en el barrio como si nada. ¿Dónde están mis derechos como comerciante y como persona?", cuestionó.



“Necesitamos que se haga justicia y más mano dura”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE