La quinta edición de Jazz en el Bosque se llevará a cabo este sábado 21 a partir de las 15:00 horas. El evento, organizado por la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo, cuenta con entrada libre y gratuita y ofrece una jornada de música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.



El cierre de esta edición estará a cargo de Hugo Fattoruso y el Quinteto Barrio Sur, quienes desplegarán su repertorio de candombe clásico, contemporáneo y de vanguardia junto a los hermanos Silva, referentes y herederos del tradicional toque de Cuareim.



La grilla artística de la tarde se completará con la participación internacional de Zabeca Dúo, integrado por los músicos argentinos Tiki Cantero y Ernesto Snajer, además de las presentaciones de Alejandra Gala Sexteto y Manza Quartet. La puesta en escena contará con las visuales de Nito Celentano.



Más allá de la programación musical funcionará el Mercadillo de Sauce de Portezuelo, un espacio que reunirá propuestas gastronómicas, productores y artesanos de la zona.



Asimismo, habrá un sector especialmente dedicado a las infancias con juegos y talleres recreativos al aire libre. Desde la organización sugieren al público asistir con reposera o manta para disfrutar cómodamente de los espectáculos entre los árboles.



Desde 2024 Jazz en el Bosque integra oficialmente la Ruta del Jazz en Uruguay y reúne a un promedio de 1.500 asistentes por edición.







Foto: edición 2024 de Jazz en el Bosque / Diario Correo de Punta del Este

Firma editorial: Redacción FM GENTE