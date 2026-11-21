El director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgard Silveira, presentó en la Página Central de la Revista de FM GENTE datos recientes sobre la percepción y satisfacción de los visitantes.



“Cuando nosotros tratamos de investigar qué es lo que a la gente le gusta de Uruguay, 4 de cada 10 personas mencionan que es la gente y la cordialidad”, señaló Silveira, al tiempo que agregó que “6 de cada 10, por ejemplo, destacan lo que es la playa y la costa. Esto es parte también del turismo que nosotros necesitamos medir y mantener”.



En la misma línea, el director de Turismo resaltó los resultados obtenidos en un reciente informe del Índice de Recomendación Hotelera (NPS). En dicha medición, el destino alcanzó los 69 puntos, igualando la marca de mercados fuertes como Argentina y México, y posicionándose por encima de competidores regionales como Chile y Brasil. “Para nosotros creo que esas cosas es lo que no podemos perder, que son intangibles”, afirmó.



Para sostener estos niveles de excelencia, Silveira hizo hincapié en la necesidad de profesionalizar la atención en todos los niveles, tanto en el sector privado como en el ámbito público. El jerarca subrayó que estos valores intangibles se construyen mediante la formación continua de emprendedores, gerentes y empresas del rubro.



FERIA EN CHILE



Maldonado promocionó este mes su oferta turística en la Feria Internacional de Viajes y Vacaciones de Chile y Edgard Silveira admitió que “no rindió”.



“Resulta que la feria no nos rindió y el año que viene no vamos a ir”. El jerarca detalló que “no tuvimos los operadores, las agencias de viaje que dijeron que iban a ir, no fueron los quienes son que se encargan de vender los destinos”.



Silveira aclaró que “no quiere decir que no nos interese el público chileno”, pero admitió que deben “buscar otro tipo de acciones que nos rindan más”.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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