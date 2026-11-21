Un hombre de 30 años, identificado como Eduardo Javier Álvarez Trías y poseedor de antecedentes penales, fue condenado este viernes a 15 meses de prisión tras cometer una seguidilla de hurtos en la ciudad de Aiguá.



La madrugada del pasado 16 de noviembre, cuando una vecina de la zona radicó una denuncia en la Seccional Octava. Según declaró, le habían hurtado una mochila con material didáctico y de trabajo del interior de su automóvil, el cual se encontraba estacionado en la vía pública frente a su domicilio.



A partir de las averiguaciones realizadas por los efectivos de dicha dependencia, sumadas al análisis del Centro de Comando Unificado (CCU), se logró establecer que Álvarez Trías era el autor del hurto.



Con el avance de la investigación, la Policía determinó que el sujeto también estaba vinculado a otros cuatro delitos cometidos en la misma localidad los días siguientes:



El 17 de noviembre hurtó en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública y el 19 de noviembre robó un celular dentro de una casa de familia, el así como el interior de una vivienda ubicada en la calle Roque Massetti y dinero en efectivo de una finca situada en la calle Aparicio Saravia.



En la tarde del mismo jueves 19, personal de la Seccional 12 de la ciudad de Rocha concurrió al domicilio del individuo en ese departamento, logrando su detención y posterior traslado a Aiguá para quedar a disposición judicial.



Finalmente fue condenado como autor de cinco delitos de hurto, dos de ellos especialmente agravados y uno en grado de tentativa.

Firma editorial: Redacción FM GENTE