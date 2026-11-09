Operación "Bastión": condenaron a cuatro personas más tras nuevos allanamientos en Maldonado

La Operación Bastión, un operativo contra el microtráfico liderado por la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado, ya suma nueve condenas en total tras una serie de allanamientos que permitieron la incautación de cocaína y dinero en efectivo.Las últimas intervenciones policiales se realizaron el viernes 6 de noviembre, con el allanamiento de una vivienda en la calle Javier de Viana. En el lugar se incautó dinero en efectivo, 357 gramos de cocaína y se detuvo a tres hombres. Al día siguiente, el sábado 7, se intervino una propiedad lindera al punto de venta, donde se detuvo a una mujer.Tras comparecer ante la Justicia, los implicados fueron condenados. C.P.C.G. de 55 años, sin antecedentes penales, fue condenada como responsable de un delito previsto en el artículo 34 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de suministro de estupefacientes, a la pena de dos años de prisión.Cristian Torena Gutiérrez, de 36 años y poseedor de antecedentes penales, fue condenado a 16 meses de prisión como autor de un delito de violación de domicilio agravado con un delito de privación de libertad.M.S.D.G. ,40 años y sin antecedentes, y R.F.V.P. ,35 años y con antecedentes, fueron condenados como autores de un delito de violación de domicilio agravado. Se les impuso libertad a prueba bajo ciertas obligaciones como someterse a la vigilancia de la Dinama y prestar servicio comunitario.